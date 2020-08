Neuer Termin im Frühsommer : Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen Corona verschoben

Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen Corona verschoben

Donald Trump spricht beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2020. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Genf Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen der Corona-Krise von Januar 2021 auf den Frühsommer verlegt. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, denn es bestehe eine dringende Notwendigkeit, dass weltweit führende Unternehmen „einen gemeinsamen Erholungspfad“ für die Zeit nach der Corona-Krise entwerfen. „Experten meinen jedoch, dass wir dies im Januar nicht sicher tun können“, wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) am Mittwoch in Cologny bei Genf weiter mitteilte.

Das Treffen, zu dem jedes Jahr mehr als 3000 Teilnehmer anreisen, war dieses Mal vom 26. bis 29. Januar 2021 geplant. In dieser Zeit ist nun nur noch ein stark abgeschwächtes Online-Format vorgesehen. In der Woche vom 25. Januar an würden „Davoser Dialoge“ digital einberufen, „in denen wichtige globale Führungskräfte ihre Ansichten zum Zustand der Welt im Jahr 2021 austauschen werden“, hieß es.