„Absolut inakzeptabel“ : Maas droht Belarus-Führung mit Konsequenzen der EU

Berlin Der Außenminister hat auf die Festnahme von Oppositionellen in Belarus mit deutlichen Worten reagiert. Beim anstehenden EU-Außenministertreffen soll die Lage in Minsk ein Hauptthema sein.

Außenminister Heiko Maas hat die Festnahme und Einschüchterung von Oppositionsmitgliedern in Belarus scharf kritisiert und der Regierung in Minsk Konsequenzen angedroht. "Es ist absolut inakzeptabel, dass Mitglieder des Koordinierungsrates verhaftet, verhört und eingeschüchtert werden", teilte Maas am Mittwoch in Berlin mit. Der von Oppositionskräften gebildete Koordinierungsrat arbeite an einer friedlichen Lösung der gegenwärtigen Krise auf Grundlage der aktuellen Verfassung Weißrusslands und wende sich auch nicht gegen enge zivilgesellschaftliche Beziehungen zwischen Belarus und Russland.