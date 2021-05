Nach antisemitischen Vorfällen in Düsseldorf : Hunderte bekunden am Landtag ihre Solidarität mit Israel

Düsseldorf Nachdem es in Düsseldorf zu antisemitischen Vorfällen gekommen war, haben sich bei einer Kundgebung viele Demonstranten mit Israel und den hier lebenden Juden solidarisch gezeigt. „Wir dürfen Antisemitismus nicht dulden“, sagte der Oberbürgermeister.

Zu einer Kundgebung auf der Wiese vor dem Landtag sind am Freitag rund 450 Teilnehmer gekommen, um sich solidarisch mit Israel und den in Düsseldorf lebenden Jüdinnen und Juden zu zeigen. Kostenpflichtiger Inhalt In Düsseldorf ist es seit Beginn der Ausschreitungen in Nahost zu zwei antisemitischen Vorfällen gekommen: So hatten Unbekannte auf dem Gedenkstein der ehemaligen Synagoge an der Kasernenstraße ein Feuer gelegt, zwei Tage später wurde die Israel-Fahne vor dem Rathaus angezündet.