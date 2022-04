Menschenrechts-Preisträger : Türken demonstrieren nach Urteil gegen Kulturförderer Kavala

Menschen bei einer Demonstration gegen das umstrittene Urteil gegen den Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala in Istanbul am Dienstag. Foto: AFP/YASIN AKGUL

Istanbul Nach der Verurteilung des türkischen Kulturförderers Osman Kavala zu lebenslanger Haft haben in der Türkei hunderte Menschen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit demonstriert. Auch international hagelt es Kritik am Vorgehen der Türkei.

Straßenproteste gegen das Urteil gab es am Dienstag unter anderem in Istanbul , Ankara und Izmir, wie AFP-Reporter berichteten. Die Kundgebungen verliefen ruhig, die Polizei schritt nicht ein.

In der Nähe des symbolträchtigen Taksim-Platzes in Istanbul versammelten sich rund 400 Protestteilnehmer. Mit Protestrufen wie „Taksim ist überall, der Widerstand ist überall“ und „Dies ist nur der Anfang, der Kampf geht weiter“ erinnerten die Demonstranten an die regierungskritischen Massenproteste im Gezi-Park im Jahr 2013.