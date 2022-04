Argumente des britischen Premiers : So könnte sich Putin laut Johnson gesichtswahrend aus der Ukraine zurückziehen

London Aus Sorge vor Putins Reaktion auf eine Niederlage in der Ukraine brauche der Westen nach Ansicht von Boris Johnson keine Zugeständnisse zu machen. Der britische Premierminister sieht einen einfachen Ausweg für Russland.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Ansicht des britischen Premierministers Boris Johnson den „politischen Spielraum“, seine Invasion in der Ukraine gesichtswahrend zu beenden - auch dank der Zensur in Russland. Dies liege an „der massiven russischen Unterstützung für sein Handeln und der offensichtlichen Vergesslichkeit der russischen Medien“, sagte Johnson am Dienstag dem Sender TalkTV.