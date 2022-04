Internationales Ministertreffen in Ramstein : USA kündigen monatliche Kontaktgruppe für die Ukraine an

USA kündigen monatliche Kontaktgruppe für die Ukraine an

Internationales Ministertreffen in Ramstein

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nimmt an einer Pressekonferenz nach dem Treffen der Sicherheitsberatungsgruppe der Ukraine in Ramstein teil. Foto: AP/Michael Probst

Ramstein Bei einem internationalen Ministertreffen auf der US-Basis Ramstein haben die USA eine monatliche Kontaktgruppe zur besseren Koordinierung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine angekündigt. Es gehe dabei auch darum, die Bemühungen zu verstärken, um die Ukraine langfristig militärisch zu unterstützen.

Die neue internationale Kontaktgruppe zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte wird sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zufolge künftig monatlich beraten. Nach Gesprächen mit seinen Amtskollegen und ranghohen Militärvertretern aus rund 40 Staaten, darunter Nato-Partner und Verbündete, sagte Austin am Dienstag: „Ich bin stolz, anzukündigen, dass das heutige Treffen eine monatlich tagende Kontaktgruppe für die Selbstverteidigung der Ukraine bekommen wird.“

Ukraine-Unterstützungskonferenz in Ramstein

Ukraine-Unterstützungskonferenz in Ramstein : Auch politisch schwer gepanzert

Düsseldorfer Rheinmetall will viele Panzer an Ukraine liefern

Ukraine-Krieg : Düsseldorfer Rheinmetall will viele Panzer an Ukraine liefern

Auf die Frage, ob Deutschland noch mehr Waffen an die Ukraine liefern müsse, sagte Austin, Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) werde sicherlich „weiterhin nach Wegen suchen, relevant zu sein und den Ukrainern gute Kapazitäten zur Verfügung zu stellen“.

Lambrecht hatte am Morgen die Lieferung von ausgemusterten Bundeswehr-Flugabwehrpanzern des Typs Gepards an die Ukraine verkündet. Die Panzer stammen aus den Beständen des Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW), der nach eigenen Angaben derzeit über rund 50 lieferbare Gepards verfügt. Auch Austin nannte die Zahl von „rund 50 Gepard-Panzern“ in seiner Rede.