Menschenrechtspreis der Düsseldorfer Tonhalle : Der Preisträger sitzt im Gefängnis

Osman Kavala bekommt den Düsseldorfer Preis. Foto: dpa/Kerem Uzel

Der Menschenrechtspreis der Tonhalle Düsseldorf 2022 geht an den türkischen Kulturförderer, Humanisten und Aktivisten Osman Kavala.

Als er nach Düsseldorf und seinen Vertrag unterschrieb, jubelten alle: eine musikalische Sensation. Ein Künstler, der in der ganzen Welt begehrt ist, in New York und in Wien, sollte auch den Düsseldorfer Symphonikern zu neuem Ruhm verhelfen. Fischer ist darüber hinaus aber auch ein politisch engagierter Künstler, der für Freiheit und Menschenrechte eintritt. Seit 2016 zeichnet er jedes Jahr eine Person oder Organisation aus, die sich in besonderem Maße für die Menschenrechte einsetzt.

Der Menschenrechtspreis der Tonhalle für das Jahr 2022 geht an den türkischen Kulturförderer und Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala. Er ist unter anderem Gründer der Organisation „Anadolu Kültür“, die lokale türkische Kulturinitiativen durch die Stärkung von nationalen und internationalen Kooperationen unterstützt. Anadolu Kültür möchte durch künstlerische und kulturelle Aktivitäten den Dialog zwischen Menschen mit unterschiedlichen politischen Vorstellungen und verschiedenen ethnischen und religiösen Identitäten fördern.

Kavala wurde 2017 unter dem Vorwurf verhaftet, die landesweiten Gezi-Proteste organisiert und finanziert zu haben. Nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Dezember 2019 seine sofortige Freilassung angeordnet und die Haft als politisch motiviert eingestuft hatte, wurde Kavala 2020 freigesprochen, jedoch kurz darauf erneut verhaftet. Die neue Anklage lautet auf politische und militärische Spionage im Zusammenhang mit dem Putschversuch von 2016.

Seit vier Jahren sitzt Kavala mit nur wenigen Stunden Unterbrechung in einem türkischen Gefängnis, ohne dass er in einem der gegen ihn erhobenen Anklagepunkte für schuldig befunden wurde. Im Dezember 2021 leitete der Europarat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei ein, weil Kavala noch immer nicht aus der Haft entlassen ist.

Fischer sagt: „Der Fall Osman Kavala ist ein erschütterndes Beispiel für eine massive politische Einflussnahme auf die Rechtsprechung. Ganz offensichtlich soll hier eine Person, die sich für Menschen- und Bürgerrechte einsetzt, bestraft und mundtot gemacht werden.“

Der Menschenrechtspreis für Kavala wird am 19. März im Rahmen des „Menschenrechtskonzerts“ mit den Düsseldorfer Symphonikern in der Tonhalle verliehen, auf dem Programm steht Beethovens 9. Sinfonie. Da Osman Kavala der Verleihung nicht persönlich beiwohnen kann, wird der Bundestagsabgeordnete und Bundesminister Cem Özdemir stellvertretend für ihn die Auszeichnung entgegennehmen. Özdemir setzt sich seit Jahren für Menschenrechte und Inhaftierte in der Türkei ein und unterstützt maßgeblich verschiedene Initiativen zur Freilassung Kavalas.