Bereits ab Mittwoch : Gazprom stellt alle Erdgaslieferungen an Polen und Bulgarien ein

Russland wird seine Erdgaslieferungen über die Jamal-Pipeline an Polen einstellen. Ab Mittwoch sollen keine Lieferungen an Polen mehr erfolgen, wie der polnische Erdgaskonzern PGNiG am Dienstag in Warschau mitteilte. Man sei durch den russischen Erdgaskonzern Gazprom informiert worden, dass die Gaslieferungen abgestellt würden. Auch Bulgarien meldete einen russischen Lieferstopp. Die betroffene Pipeline spielt bei Gaslieferungen nach Deutschland so gut wie keine Rolle.