Urteil in Bayreuth : Lebendes Baby im Müll entsorgt - 20-Jährige zu langer Haft verurteilt

Urteil in Bayreuth

Bayreuth Das Landgericht Bayreuth hat im Prozess um ein nach der Geburt im Müll entsorgtes Baby die 20-Jährige Mutter zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Richter sprachen die Frau des Totschlags schuldig, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.

Nach den Feststellungen der Großen Jugendkammer hatte die damals 19-Jährige im Juli vergangenen Jahres ein lebensfähiges Mädchen im Badezimmer eines Bekannten im Landkreis Bayreuth zur Welt gebracht. Dieses wickelte sie anschließend in Plastik und legte es so in einen Müllsack. Dort verstarb das Kind innerhalb kurzer Zeit.