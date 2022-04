Wegen Drogenhandels : Früherer Hückelhovener Pfarrer in Haft

Die Kirche St. Lambertus Hückelhoven, wo der Pfarrer bis 2018 tätig war. Foto: Gabi Laue (gala)

Hückelhoven Der Mann, gegen den wegen verschiedener Finanzdelikte auch in Deutschland Anklage erhoben wurde, war bis 2018 in Hückelhoven tätig. In Belgien sitzt er nun wegen Drogenhandels im Gefängnis.

Einen ehemaligen Hückelhovener Pfarrer hat ein Gericht in Belgien wegen der Einfuhr von Drogen zu 40 Monaten Haft verurteilt. Das bestätigten die belgischen Behörden, wie der Sprecher des Amtsgerichts Mönchengladbach Justus Waßenberg der Katholischen Nachrichten-Agentur am Dienstag erklärte. Der Pfarrer legte Berufung ein, das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig. Der Pfarrer ist in Untersuchungshaft in Belgien.

Damit gehen die juristischen Probleme des Mannes weiter, denn auch in Deutschland wird gegen ihn ermittelt. 2018 erstattete das Bistum Aachen Strafanzeige gegen den Mann. Aufgefallen waren „finanzielle Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Amtsführung“. Damals leitete der Pfarrer die Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven. Im Januar 2018 hatte das Bistum Aachen unerklärliche GdG-Kontobewegungen erhalten und die Revision nach Hückelhoven geschickt. Weil die Sachverhalte undurchsichtig waren, gab man den Fall an die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach. Es soll um Überweisungen im sechsstelligen Bereich an eine Person im Ausland gegangen sein, die Rede war von Untreue und Geldwäsche. Immer wieder soll der Beschuldigte Geld von einem Spenden- und Kollektenkonto ins Ausland überwiesen haben. Mehrere Konten, darunter das Gemeindekonto und eines einer Familienangehörigen des Pfarrers, soll der Beschuldigte Betrügern zur Verfügung gestellt haben. Darüber sollen die Betrüger Kreditvermittlungen vorgetäuscht, Schenkungen fingiert und Romance-Scamming betrieben haben. Dabei gaukeln Kriminelle einem Opfer im Internet eine romantische Beziehung vor und bringen es dazu, Geld zu überweisen.

Zur aktuellen Entwicklung: Nach Recherchen der „Aachener Nachrichten“ fanden Polizisten in Belgien im August 2021, also bereits nach der Anklage der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach, Drogen im Auto des Priesters. Im Dezember sei er von einem Gericht in Brüssel verurteilt worden. Deutsche Behörden können über eine europäische Ermittlungsanordnung Informationen bekommen, wonach sich entscheidet, ob das Verfahren in Deutschland eröffnet wird. Dem Bistum liegt das belgische Urteil noch nicht vor, es hat mitgeteilt, dass wenn dieses Urteil rechtskräftig sei, es zur Einleitung eines kirchenrechtlichen Verfahrens komme.

(back/kna)