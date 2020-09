Luftverkehr Israel-Emirate : Saudi-Arabien gibt Luftraum auch für Israel-Flüge frei

Riad Saudi-Arabien gewährt künftig Flugzeugen „aus allen Ländern“ Überflugrechte. Israel wird zwar nicht explizit genannt, doch mit der vage formulierten Erklärung sind offenbar auch israelische Flüge gemeint.

Zwei Tage nach dem ersten Direktflug zwischen den Vereinten Arabischen Emiraten (VAE) und Israel hat das Königreich Saudi-Arabien den VAE den saudischen Luftraum zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben. Nach einem formellen Antrag der VAE teilte die saudische Zivilluftfahrtbehörde am Mittwoch mit, „die Durchquerung des Luftraums des Königreichs für Flüge in die VAE und von dort aus in alle Länder zu gestatten“. Israel wurde dabei nicht namentlich genannt, jedoch sind somit auch alle Hin- und Rückflüge zwischen den beiden Ländern durch den saudischen Luftraum erlaubt.