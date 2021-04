Nuklearstreit : Iran wirft Israel Angriff auf Atomanlage vor

Teheran/Jerusalem Nachdem am Sonntag ein Zwischenfall in einer iranischen Atomanlage gemeldet wurde, spricht der Außenminister nun von einem „Terrorakt“ vonseiten Israels. Zuvor war von einem Stromausfall die Rede gewesen. Verletzt wurde niemand.

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat den Cyberangriff auf die Atomanlage Natans als „Terrorakt“ bezeichnet und Israel dafür verantwortlich gemacht. In der Anlage im Zentraliran werden unter anderem neue Zentrifugen für die Urananreicherung hergestellt. „Die Zionisten (Israelis) wollen mit diesen Terroroperationen die nuklearen Errungenschaften des Irans und die Atomverhandlungen (in Wien) sabotieren“, sagte Sarif am Montag im Parlament. Beides werde aber nicht passieren. „Unsere Rache ist, dass wir in beiden Bereichen erfolgreich weitermachen werden“, so der iranische Chefdiplomat laut staatlicher Nachrichtenagentur IRNA.