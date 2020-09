Präsidentschaftswahlen in Belarus : Lukaschenko warnt vor „Massaker“ an seinen Anhängern

Moskau Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, hast seinen Gegner schon viele üble Absichten nachgesagt. Jetzt wird sein Ton noch schriller.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat der Opposition Mordpläne unterstellt. Falls seine Gegner an die Macht kämen, würden sie ein Gemetzel unter seinen Verbündeten anrichten, sagte Lukaschenko am Dienstag. „Das wäre keine Säuberung, wie manche sagen. Es wäre ein Massaker.“ Die Behörden nahmen unterdessen weitere Oppositionelle fest.

Der seit 26 Jahren regierende Lukaschenko war am 9. August mit offiziell 80 Prozent für eine sechste Amtszeit wiedergewählt worden, während Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja nur zehn Prozent erhielt. Viele Belarussen halten dies für dreisten Betrug und gehen seither täglich dagegen auf die Straße. In vielen Betrieben wird gestreikt. Lukaschenko hat die Demonstranten als Marionetten des Westens bezeichnet und sträubt sich gegen die Forderungen nach seinem Rücktritt oder einem Dialog.

Die nach Litauen geflohene Tichanowskaja sagte, die Menschen wollten nicht länger unter Lukaschenko leben und seine Befehle nicht länger befolgen. „Die Regierung muss begreifen, dass die Dinge nie mehr so sein werden wie früher“, sagte sie der AP. Sie müsse sich auf einen Dialog einlassen, wenn das Land nicht in einen wirtschaftlichen und politischen Abgrund stürzen solle. „Die Leute wollen Veränderungen“, sagte Tichanowskaja. Die Proteste würden auch bei schlechtem Wetter weitergehen, wenn auch vielleicht nicht als Demonstrationen.

Auch mehrere Organisatoren von Streiks in wichtigen Industriebetrieben wurden in Gewahrsam genommen. Am Dienstag versammelten sich Menschen in der Nähe mehrerer großer Fabriken, um die Streikenden zu unterstützen.