Sapir Berman sorgt für Novum : Fans in Israel feiern Schiedsrichterin mit Transgender-Identität

Jerusalem Sapir Berman hat in Israel für ein Novum gesorgt. Die 26-Jährige hat als erste Transgender-Schiedsrichterin ein Fußballspiel geleitet. Die Reaktionen von Fans, Spielern und Klubs fielen positiv aus.

In der israelischen Premier League ist Berman schon seit 2011 im Einsatz. Sie wisse nicht, ob sie ein Pionier sei, aber das sei auch nebensächlich. "Ich mache diesen Prozess für mich durch", betonte sie. Berman tritt in die Fußstapfen der Britin Lucy Clark, die 2018 als erste Transgender-Schiedsrichterin weltweit den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt hatte.

Berman erhielt nach ihrem Coming Out in den Sozialen Medien zwar auch Drohungen, wie sie erzählte, aber vor allem Unterstützung von Kollegen, Freunden und Familie.

Israel gilt als fortschrittliches Land, was die LGBTQI-Gleichstellung betrifft. So werden im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkannt, obwohl Homosexualität in religiösen jüdischen Kreisen verpönt ist. "Super woman" Berman wird jedenfalls weiterhin unbeeindruckt Fußballspiele in Israels Topliga leiten.