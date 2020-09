Rassismusvorwürfe : Schwarze Ex-Franchise-Nehmer klagen gegen McDonald's

Washington Mehr als 50 schwarze ehemalige Konzessionsinhaber von McDonald's-Schnellrestaurants in den USA werfen dem Fast-Food-Konzern Rassismus vor. Sie reichten jetzt vor einem Bundesgericht in Chicago Klage wegen „systematischer Diskriminierung“ aufgrund ihrer Hautfarbe ein.

Die Kläger werfen der Schnellrestaurantkette vor, ihnen schlechtere Bedingungen gegeben zu haben als weißen Franchise-Nehmern, wie US-Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten.Unter anderem seien sie gedrängt worden, ihre Filialen in Gegenden mit niedrigem Umsatz aber höheren Betriebskosten zu öffnen. Sollte das zuständige Gericht im Bundesstaat Illinois den Klägern Recht geben, müsste McDonald's im schlimmsten Fall mit einer Schadenersatzzahlung in Milliardenhöhe rechnen.