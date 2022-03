Forderungen nach Importstopp : Energie-Embargo gegen Russland? – „Diese Vorstellung ist naiv“

Meinung Düsseldorf Justus Haucap war Vorsitzender der Monopolkommission und lehrt Volkswirtschaft an der Uni Düsseldorf. In einem Gastbeitrag argumentiert der Professor, warum Wladimir Putin mit einem Importstopp für Gas, Öl und Kohle nicht beizukommen ist.

Die Forderungen nach einem kompletten Importstopp für Gas, Öl und Kohle aus Russland werden lauter. Gerade hat eine bunte Mischung aus Schauspielern, Schriftstellern, Aktivisten und anderen Prominenten in einem offenen Brief ein solches Embargo gefordert. Mit unseren Devisen würden wir alle den Krieg Putins finanzieren. Das hört sich plausibel an, doch so einfach ist es leider nicht.