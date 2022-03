Krieg in der Ukraine : USA stoppen russische Ölimporte

Krieg in der Ukraine

US-Präsident Biden kündigt den Importstopp an. Foto: dpa/Andrew Harnik

Düsseldorf Wegen des Kriegs gegen die Ukraine weiten die USA die Sanktionen gegen Russland aus. Zugleich droht Moskau, die Gasversorgung durch Nord Stream 1 zu stoppen. Forscher halten das für verkraftbar, warnen aber vor Engpässen. Die Industrie ist alarmiert. Die Wirtschaftsminister räumen längere Atom-Laufzeiten ab.

Wegen des Kriegs gegen die Ukraine weiten die USA die Sanktionen gegen Russland aus. „Wir verbieten alle Importe von Erdöl und Gas aus Russland“, sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag. Dies sei ein „mächtiger Schlag“ gegen Präsident Wladimir Putin . Großbritannien will seine Ölimporte bis Jahresende auslaufen lassen. Die Europäische Union legte einen Plan vor, bis Ende 2022 russische Gasexporte um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr zu reduzieren.

Industrie und Bund lehnen das ab. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will Putin zwar ebenfalls „in die Enge treiben“, wie er nach einem Treffen mit Länder-Kollegen sagte. Doch Europa könne sich einem solchen Embargo nicht anschließen, das würden die USA auch nicht erwarten. Die Vereinigten Staaten seien als Öl-Exportland in einer anderen Lage als das Öl-Importland Deutschland. Durch ein Embargo drohten wirtschaftliche Schäden schwersten Ausmaßes mit Unternehmenszusammenbrüchen und Arbeitslosigkeit. „Wenn man ein Embargo macht, muss man es auch drei Jahre durchhalten können“, so Habeck.