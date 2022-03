Spenden in die Ukraine : So finden Sie eine seriöse Hilfsorganisation

Geflüchtete aus der Ukraine übernachten in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Korczowa, Polen. Foto: AP/Olivier Douliery

Korczowa/Düsseldorf Wer in die Ukraine spenden möchte, hat viele Möglichkeiten. Doch bei welchen Organisationen kommt die Hilfe auch wirklich an? Ein Experte erklärt, worauf man achten sollte.

Es ist kalt geworden in Korczowa an der polnisch-ukrainischen Grenze. Überall liegt Schnee, das Thermometer zeigt minus 5 Grad an. Mitten in der Winterlandschaft warten noch immer Geflüchtete in ihren Autos darauf, nach Polen zu kommen. Chris Melzer vom UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) empfängt sie, zeigt ihnen, wo sie unterkommen können und warme Kleidung finden. „Die Menschen spenden so viel, dass wir jetzt genügend Mäntel, Decken und Schlafsäcke haben“, sagt er. Doch was weiterhin fehlt, sind Unterkünfte – und noch mehr Geld.

Wer spenden möchte, hat viele Möglichkeiten. Noch nie war es einfacher, eine Hilfsorganisation zu finden. Einige werben sogar auf den sozialen Medien, gezahlt werden kann über Paypal. Doch woher weiß man eigentlich, ob sie seriös arbeiten? „Erst einmal ist es wichtig, dass die Organisation als ‚gemeinnützig‘ beim Finanzamt eingetragen ist“, sagt Max Mälzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates. „Nur dann darf sie Ihr Geld als Spende verbuchen und eine Zuwendungsbescheinigung ausstellen.“ Das habe auch den Vorteil, dass man die Spende von der Steuer absetzen könne. Den Bescheid über ihre Gemeinnützigkeit veröffentlichten die meisten Organisationen auf ihrer Internetseite. Fehlt er und die Organisation gibt auf Nachfrage keine Informationen heraus, solle man laut Mälzer lieber Abstand von ihr nehmen. Leider sei es auch nicht möglich, beim Finanzamt nachzuhaken. Ob eine Organisation gemeinnützig ist, fällt unter das Steuergeheimnis.

Dann gibt es da noch das Zertifikat des Deutschen Spendenrats, das von unabhängigen Wirtschaftsprüfern vergeben wird. Nur Mitglieder, die ohnehin ihren Jahresbericht offenlegen müssen, erhalten es. Drei Jahre lang kontrollieren die Prüfer, wie transparent und vertrauensvoll eine Organisation mit den Geldern umgeht. Erfüllt sie alle Standards, erhält sie das Zertifikat. Ähnlich läuft es beim Gütesiegel des Deutschen Instituts für Soziale Fragen (DZI) ab. Die Organisationen verpflichten sich damit freiwillig, ihre Bilanzen offenzulegen und sparsam zu wirtschaften. Der Deutsche Spendenrat und das DZI führen auf ihren Internetseiten jeweils Listen mit allen Mitgliedern und denen, die ein Siegel tragen. Wer für die Ukraine spenden möchte, kann dort auch gezielt nach Not- und Katastrophenhilfe suchen.

Doch längst nicht jede Organisation kann so ein Zertifikat vorweisen. „Das wäre auch kaum möglich, es gibt mehr als 630.000 gemeinnützige Institutionen deutschlandweit“, sagt Mälzer. Bei denen lohne es sich, genauer zu recherchieren: Wie transparent ist die Organisation? Kann man herausfinden, wer die handelnden Personen sind? Welche Arbeit hat die Organisation in der Vergangenheit geleistet? „Sinnvoll ist auch, einen Blick auf die Finanzberichte zu werfen, herauszufinden, wie viel Geld in die Hilfsprojekte fließt und wie viel in die Eigenverwaltung“, sagt Mälzer. Bei einer seriösen Institution könne man das alles nachlesen.

Auch eine Spende an ukrainische Hilfsorganisationen bietet sich an – wenn man sie zuvor geprüft hat. „Hier gilt dasselbe wie bei den deutschen“, sagt Mälzer. „Erst einmal sollte man sich anschauen, was sie bislang geleistet haben und die Jahresberichte einsehen.“ Doch einen Haken gibt es: Spenden an ausländische Organisationen kann man nicht von der Steuer absetzen, weil sie nicht dem deutschen Gemeinnützigkeitsrecht entsprechen.

Mälzer rät aber davon ab, Geld an Privatpersonen zu überweisen. „Wer das macht, sieht es im Zweifelsfall nie wieder“, sagt er. Rechtlich gesehen hat man keinen Anspruch mehr darauf. Selbst dann nicht, wenn sich herausstellen sollte, dass es gar nicht in die Ukraine fließt: „Und das ist leider gar nicht so unwahrscheinlich. Vor allem bei großen humanitären Katastrophen“, sagt Mälzer.