"Langer Marsch 5B" : Chinesische Raketenteile könnten Sonntagmorgen auf die Erde stürzen

Shanghai Nach Berechnungen von Organisationen aus Europa und den USA werden die Trümmer der bisher größten Weltraumrakete Chinas am frühen Sonntagmorgen europäischer Zeit zur Erde stürzen. Wo genau, ist noch unklar.

China hatte sich zuletzt bemüht, die weltweite Sorge vor Schäden in besiedeltem Gebiet zu zerstreuen. Ein Großteil der Trümmer werde in der Atmosphäre verglühen, hatte das chinesische Außenministerium zuletzt erklärt und Kritik etwa aus den USA zurückgewiesen, China nehme mit seiner Konstruktion ein solches Risiko leichtfertig in Kauf. China hatte die unbemannte Rakete namens "Langer Marsch 5B" am 29. April im Rahmen seiner Weltraumaktivitäten gestartet.

Nach Berechnungen der ESA-Überwachungsstelle EU Space Surveillance and Tracking (EU SST) dürften die Trümmer in einem Zeitfenster von 190 Minuten vor oder nach 04.11 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) in die Atmosphäre eintreten. Das Center for Orbital Reentry and Debris Studies (CORDS) aus den USA hingegen rechnet mit diesem Ereignis in einem Zeitraum von vier Stunden vor oder nach 05.22 Uhr MESZ.