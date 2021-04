Nasa-Pläne : SpaceX soll erste Frau auf den Mond bringen

Eine Falcon 9-Rakete der Firma SpaceX am Kennedy Space Center der Weltraumorganisation Nasa in Florida. Foto: AFP/AUBREY GEMIGNANI

Cape Canaveral Bei einer Milliardenausschreibung der Nasa hat sich SpaceX durchgesetzt - trotz Rückschlägen mit explodierenden Raketen. An der geplanten Mondlandung sollen erstmals eine Frau und ein nicht-weißer Mensch teilnehmen.

„Wir werden beim Mond nicht aufhören“, sagte der geschäftsführende Nasa-Chef Steve Jurczyk. Der Mars sei das Ziel. Für die Mondlandemission Artemis hatte die Regierung von Ex-Präsident Donald Trump 2024 als Frist genannt, doch am Freitag bezeichneten Nasa-Vertreter dies als Ziel. „Wir werden es machen, wenn es sicher ist“, sagte Kathy Lueders von der Nasa. Die Astronauten sollen in einer Orion-Kapsel Richtung Mond fliegen und in einer Umlaufbahn um den Mond in das Starship umsteigen, mit dem sie zur Oberfläche reisen und zurück.