Weitere Nasa-Pioniertat : „Perseverance“ gelingt Umwandlung von CO₂ in Sauerstoff auf dem Mars

„Perseverance“ gelingt Umwandlung von CO₂ in Sauerstoff auf dem Mars

Kennedy Space Center Der Rover auf dem Mars hat Kohlendioxid in Sauerstoff umgewandelt – zum ersten Mal gelang der Nasa dieser Prozess auf einem anderen Planeten. Das könnte in der Zukunft Astronauten auf dem Mars das Atmen ermöglichen.

Der US-Marsmission ist eine weitere Pioniertat gelungen: Der Rover „Perseverance“ wandelte Kohlendioxid aus der Atmosphäre des Roten Planeten in Sauerstoff um, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch mitteilte. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt sei dieser Prozess nun auf einem anderen Planeten vollzogen worden.