Kooperation verkündet : Russland und China wollen Mondbasis bauen

Moskau Der Weg der Menschheit ins All bekommt bald einen neuen Anstoß: Denn Russland und China wollen sich nach russischen Angaben für den Bau einer Mondstation zusammentun.

Außerdem plant ein internationales Forschungsteam unter der Führung der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) mit einem Roboter Lavahöhlen auf dem Mond zu erkunden. Das Konzept sei für die Europäische Weltraumorganisation (Esa) derart vielversprechend, dass es jetzt eine Machbarkeitsstudie gebe, teilte die Hochschule am Dienstag in Würzburg ist. Partner bei dem Vorhaben seien die Jacobs University Bremen, die Universität Padua, das Astronomische Observatorium Padua und die italienische Firma Vigea.

Das JMU-Konzept mit einem sphärischen Roboter, der mittels künstlicher Intelligenz Daten sammle, sei bereits als eine von insgesamt fünf Ideen von der Esa in einer Studie evaluiert worden, heißt es. Das Konzept habe überzeugt, so dass die JMU und ihre Partner für eine Folgestudie ausgewählt worden seien. In der jetzt gestarteten Studie werde das Konzept auf Machbarkeit in den Esa-Laboren überprüft, um dann einen Roboter-Prototypen zu entwickeln.