„Perseverance“-Mission : Mars-Hubschrauber soll frühestens am 11. April starten

Mars-Hubschrauber soll frühestens am 11. April starten

Washington Auf dem Mars geht die Mission des Rovers „Perseverance“ weiter. In einer folgenden Phase soll ein kleiner Hubschrauber aktiviert werden und damit den ersten Flug auf dem roten Planeten absolvieren.

Der kleine Hubschrauber „Ingenuity“, der an Bord des Rovers „Perseverance“ auf dem Mars gelandet ist, soll wohl Mitte April erstmals zu einem Testflug aufbrechen. Es sei geplant, dass „Ingenuity“ (auf Deutsch: Einfallsreichtum) frühestens am 11. April startet, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Bilder, die der Helikopter dabei schießt, würden einen Tag später auf der Erde ankommen. Es wäre der erste Flug eines Luftfahrzeugs über einen anderen Planeten. Zuvor war vom 8. April als Starttermin die Rede gewesen.