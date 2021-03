Nach ISS-Aufenthalt : Forscher untersuchen Weltraumwein

Forscher in Bordeaux untersuchen ein Dutzend Flaschen französischen Weins, die nach einem Aufenthalt an Bord der Internationalen Raumstation zur Erde zurückgekehrt sind. Foto: dpa/Christophe Ena

Bordeaux Forscher in Frankreich untersuchen ein Dutzend Weinflaschen, die sich an Bord der Internationalen Raumstation ISS befunden haben. Dabei vergleichen sie ihn mit Wein aus einer Flasche des gleichen Jahrgangs, die in einem Keller auf der Erde aufbewahrt worden war.

Die Analyse, bei der auch Weinreben inspiziert werden, dient dem Versuch, Pflanzen auf der Erde widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen, indem sie neuen Stressoren ausgesetzt werden. Am (heutigen) Mittwoch sollten vorläufige Ergebnisse der Untersuchung veröffentlicht werden.

Bei einer Kostprobe durften zwölf Experten einen der Weine probieren, die im Weltall unterwegs waren. Dabei schlürften sie den Weltraumwein neben Wein aus einer Flasche des gleichen Jahrgangs, die in einem Keller auf der Erde aufbewahrt worden war. Die Weinexpertin Jane Anson, die für das Magazin „Decanter“ schreibt, sagte, der auf der Erde gebliebene Wein habe „etwas jünger“ geschmeckt.

Eine Analyse des Alterungsprozesses könnte es Forschern ermöglichen, erlesene Jahrgänge künstlich zu altern, sagte der Biologe Michael Lebert von der deutschen Friedrich-Alexander-Universität. Die Weinrebenstücke von der Raumfahrt sollen trotz begrenzter Licht- und Wasserverhältnisse schneller gewachsen sein als Weinreben auf der Erde. Wenn Forscher feststellen, warum das so war, könnte das der Forschung helfen, resistentere Weinreben zu entwickeln, wie Lebert sagte. Das könnte den Weg für die Weinherstellung im Weltall ebnen, sagte er.

Die Kosten für das Weltallprojekt wurden nicht mitgeteilt. Das Experiment wurde von der Firma Space Cargo Unlimited organisiert.

„Der Unterschied zwischen dem All- und Erdwein“ sei schwer definierbar gewesen, sagte der Weinwissenschaftler Franck Dubourdieu mit Sitz in Bordeaux. Forschern zufolge hatte jeder der zwölf Experten eine individuelle Reaktion. Einige hätten ein Lagerfeuer-Aroma festgestellt.

(lha/dpa)