„Weder alte Rakete noch Satellit“ : Briten staunen über Meteorit am Nachthimmel

Briten staunen über Meteorit am Nachthimmel

Ein Meteorit ist am Himmel über West Yorkshire zu sehen. Foto: dpa/@jillhemingway

London Feuerball am Himmel: Ein Meteorit über Großbritannien hat bei Wissenschaftlern und Augenzeugen für Aufregung gesorgt. Auch in Island und den Niederlanden sei das seltene Ereignis zu beobachten gewesen.

Hunderte hätten den Himmelskörper am Sonntagabend beobachtet, teilte die wissenschaftliche Vereinigung UK Fireball Alliance am Montag mit. Auch in Island und den Niederlanden sei der Feuerball zu sehen gewesen. Vermutlich seien Stücke des Meteoriten nördlich der Stadt Cheltenham auf die Erde gefallen, rund 140 Kilometer nordwestlich von London.