Arte-Dokumentation: Der Nachbar der Erde

Straßburg 50 Jahre nach der Mondlandung zeigt eine Arte-Trilogie ein eindrucksvoll illustriertes Panorama der Mondfahrt.

Der Mond zieht die Menschen bis heute in seinen Bann. Seine nicht nur physische Anziehungskraft inspiriert Dichter, Maler und Musiker, erzählt die Filmemacherin Eva Schötteldreier. In ihrer Trilogie „Mensch und Mond“ wirft sie unterschiedliche Schlaglichter auf die Beziehung zwischen den Erdbewohnern und ihrem Trabanten. Sie unternimmt einen Streifzug durch Geschichte, Kultur, Wissenschaft und Technik einer wahrhaft „himmlischen“ Beziehung.

Auch moderne Künstler wie Hagen Betzwieser zeigen sich fasziniert. Er baut Mondgestein nach und erzeugt den Duft des Mondes neu: mit einer Mischung aus Holz, Schießpulver und faulen Eiern. Der Historiker Bernd Brunner erforscht im Berliner Kulturwissenschaftlichen Museum, warum der Mond die Menschheit mehr fasziniert als andere Himmelskörper. Und die Planetenforscherin Carolyn van der Bogert erkundet in der Universität Münster im Auftrag der NASA die Schriften von Galileo Galilei, der die ersten Landschaftsformationen auf dem Mond beschrieben hatte. Pascal Descamps, Astronom am Pariser Observatorium, zeigt berühmte historische Karten des Mondes, die Grundlage der Wissenschaft waren, bis sie durch die Fotografie abgelöst wurden. Ein anderes Beispiel führt nach Saudi-Arabien, wo der Tischlermeister Joachim Pflug derzeit an dem bislang genauesten 3D-Modell des Mondes arbeitet.