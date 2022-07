Preiserhöhung bei Dazn : Der Fußball wird durch den Rechtewahnsinn zum Luxusgut

Meinung Düsseldorf Der Streaminganbieter Dazn hat seine Bestandskunden informiert, dass die Preise auch für bestehende Abos drastisch steigen werden. Für Fußball-Fans eine bittere Nachricht. Denn der einstige Volkssport verkommt zum Luxusgut.

Es ist noch gar nicht so lange her, da ließ die Chefin der Deutschen Fußball Liga aufhorchen. Man wolle den TV-Markt für die Fußball-Bundesliga wieder attraktiver machen, ihn wieder mehr in den frei empfangbaren Bereich des TV-Programms bugsieren. So solle die Liga wieder attraktiver gemacht werden für die Anhänger, die nicht jede Woche ein Stadion besuchen können und wollen. Denn auch in der DFL-Zentrale war angekommen, dass das Interesse am Profifußball zusehends schwindet, die Quoten einbrechen.