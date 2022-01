Ulla Fichtner aus Vorst : Schützenfest dient Kaarster Autorin als Vorlage für neuen Krimi

Kaarst Ulla Fichtner hat den zweiten Teil ihrer Krimi-Trilogie fertig gestellt. Dabei diente das Schützenfest als Vorlage für ihren neuen Roman.

Denn den Schützenfesten kann man in Vorst und den anderen Kaarster Stadtteilen nicht ausweichen, meint Ulla Fichtner. Familiär sei sie schon früh mit dieser besonderen Art des Zusammenseins durch ihre Oma in Franken in Berührung gekommen, erzählt sie. Seit 14 Jahren lebt sie mit ihrem Mann in Vorst und erlebte dort so manches Schützenfest zwar eher am Rande mit, aber das reichte als vielfältige Inspirationsquelle: „Das Schützenfest spielt im neuen Buch eine entscheidende Rolle, die alles in Gang setzt. Und das dauert auch mehrere Tage“, verrät sie.