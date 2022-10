Brutales Vorgehen im Iran : Wenn Religion zur Repression wird

Meinung Das Beispiel Iran zeigt, wie Religion von Despoten missbraucht wird, um Macht über Menschen zu bekommen. Dahinter steht ein menschenfeindliches Gottesbild, das dazu führt, dass Menschen sich abwenden. Ein Plädoyer für ein alternatives Gottesbild.

Psychologen und Soziologen beobachten hier zwei Prozesse: Zum einen handelt es sich um Minderwertigkeitskomplexe mancher Männer, die nicht ertragen können, dass Frauen auf Augenhöhe an der Gesellschaft partizipieren. Sie fühlen sich in ihrer Souveränität bedroht. Zum anderen handelt es sich um das Streben nach Macht und Kontrolle über Menschen, am besten im Namen des Heiligen.

Gerade in Gesellschaften wie dem Iran, in denen Restriktionen als Befolgung von göttlichem Willen verkauft werden, distanzieren sich immer mehr Menschen von diesem Gott. Sie nehmen ihn als Gott wahr, der nicht auf der Seite des freien Menschen steht, sondern der Despoten und Unterdrücker. Und dadurch, dass ein Alternativangebot zu diesem menschenfeindlichen Gottesbild fehlt, verlieren die Menschen in solchen Gesellschaften an Vertrauen in Religionen und religiöse Institutionen.