Gott und die Welt : Die Rolle der Leitkultur im Urlaub

Farbenprächtig leuchtet der Sonnenaufgang über der Landschaft am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder am Rande des Oderbruchs in Ostbrandenburg. Foto: dpa/Patrick Pleul

Meinung Münster Europa wird von Touristen aus dem Nahen Osten für seine Ästhetik, Schönheit und Disziplin geschätzt. Politik, das Thema „Feindbild Westen“ hat hier keinen Platz – Religion aber schon.

Bei meinem Urlaub vorige Woche am Achensee in österreichischem Tirol sind mir einige arabische Familien aus dem Nahen Osten begegnet, die ebenfalls dort ihren Urlaub verbracht haben. Beim Frühstück im Hotel und am See bin ich mit ihnen ins Gespräch gekommen. Auf meine Frage, warum sie sich Europa für ihre Ferien ausgesucht haben, kam immer wieder die Antwort: „Wir kommen jedes Jahr nach Europa, um die Seen und die wunderschöne Natur zu genießen.“ Immer wieder brachten sie ihre Bewunderung für die Natur Europas, die Berge, die Seen, die grünen Felder und sogar für die Menschen selbst zum Ausdruck.