Gott und die Welt Mehr Menschlichkeit im Gazastreifen

„Misericordias Domini“ – „Barmherzigkeit des Herrn“ – so heißt in unserer christlichen Tradition der Sonntag dieser Woche. Meine Taschenkonkordanz definiert Barmherzigkeit als „Gesinnung, die Elend nicht sehen kann, ohne sich zum Helfen angetrieben zu fühlen“. Barmherzigkeit ist einer der biblischen Namen Gottes. Barmherzigkeit lässt Gottes Gerechtigkeit auf Hilfe für Menschen zielen, nicht auf Strafe und Vernichtung. Allerdings bindet die Bibel Gottes Barmherzigkeit an die Barmherzigkeit, die Menschen ihren Mitmenschen erweisen. „Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen!“, heißt es in der Bergpredigt Jesu (Mt 5, 7).