Gott und die Welt Flucht nach vorn an Ostern

Österlich sind die Empfindungen in diesem Jahr eher nicht. Festliche Freude kommt kaum auf. Sehr präsent sind die vielen Orte, an denen Leid und Not Menschen bitter betreffen. Karfreitagsstimmung trifft eher die Wirklichkeit heute. Tod und Trauer gibt es weltweit. Auch Königshäuser bleiben nicht verschont. Menschen suchen Antwort auf die Fragen des Lebens. Erfüllen die Religionen diese Hoffnung? Politische Interessen überlagern die religiösen Überzeugungen: im Judentum im Gazastreifen, im Christentum in der Ukraine, im Islam in Äthiopien. Menschen fliehen vor Menschen.