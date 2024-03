Gott und die Welt Widerstand ist immer ein Wagnis

Widerstand leisten – wie hätten wir gehandelt? Mit dieser Frage sind wir nach 1945 Geborenen oft still unterwegs. Wer wollte je sich seiner selbst sicher sein? Viele von uns leben in unbedrohter Zeit, und es soll so bleiben. Der Ernstfall scheint sich nicht zu stellen. Oder doch? Zumindest Einzelne sind schon betroffen: Ein Einsatz in Gefahrenzonen wird erwartet, nicht erst seit diesen Tagen; unsere Toten in Afghanistan und Mali werden wir nicht vergessen. Nun ist die Fregatte „Hessen“ vor der Küste des Jemen. Wird der Widerstand gegen die Rebellen gelingen, und um welchen Preis?