Kolumne Gott und die Welt Die Bibel muss in Sachen Gleichberechtigung aktueller werden

Es ist (gar nicht so) erstaunlich, aber die plausibelste Erklärung der Verknüpfung des Internationalen Frauentags mit dem Datum des 8. März geht auf die Ereignisse 1917 zurück, als Frauen auf die Straßen von St. Petersburg gingen, um gegen Lebensmittelknappheit, Krieg und Autokratie zu protestieren, was schlussendlich in eine Revolution mündete. Frauen erweisen sich gerade in Krisenzeiten, also wenn es wirklich darauf ankommt, als wahrhaft „starkes Geschlecht“: sei es in Russland, der Ukraine, Israel oder Palästina.