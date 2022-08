Hass bis zum Suizid : Wenn die Worte fehlen

Gedenkveranstaltung der Initiative #YesWeCare in Erinnerung an die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr in Linz. Foto: dpa/Hannes Draxler

Meinung Eine Welt, in der sich Ärztinnen das Leben nehmen, Gesundheitsminister in die höchste Sicherheitsstufe eingruppiert werden und in der Pfarrerinnen Hassmails bekommen, ist kaum auszuhalten. Und es gibt ein weiteres Problem.

„Niemand nimmt sich gern das Leben“, heißt eine Handreichung zur seelsorglichen Begleitung im Zusammenhang mit Suizid, die meine Landeskirche – die Evangelische Kirche im Rheinland – 2014 herausgebracht hat. Damals hat der Titel irritiert und bewegt, und genau das war gewollt. Heute kommt er mir wieder in den Sinn. Niemand nimmt sich gern das Leben. Bestimmt auch Lisa-Maria Kellermayr nicht. Die österreichische Ärztin, die monatelang von Impfgegnern und Corona-Leugnern bedroht wurde und letzten Freitag tot in ihrer Praxis aufgefunden wurde. Inzwischen wurde der Verdacht auf Suizid bestätigt.

Ihr Tod trifft mich, und zwar nicht nur, weil sie nur ein Jahr jünger war als ich. Ich glaube: Niemand hat gern Angst. Niemand wird gern bedroht. Niemand fühlt sich gern machtlos, hilflos und alleingelassen. Niemand rafft sich gern nur noch mit Mühe auf. Niemand sieht gern keinen anderen Ausweg mehr. Wie absurd diese Sätze klingen! Dass ich sie überhaupt schreibe, ist verrückt genug. Man liest, dass Frau Kellermayr auch selbst Schuld an ihrem Leid gehabt habe, zumindest in den Augen der polizeilichen Behörden. Ja, es gehören immer zwei zu einem Konflikt, einer Meinungsverschiedenheit, einer öffentlichen Auseinandersetzung. Trotzdem: Diejenigen, die keinen anderen Ausweg mehr sehen, haben in der Regel keine Lobby. Selbst wenn sie regelmäßig im Fernsehen zu sehen sind, sich Prominente ihren Themen und Fragen annehmen und sie selbst unter Polizeischutz stehen. Selbst wenn sie Freunde und Seelsorgerinnen haben, die ihnen zuhören, sie stärken und mit ihnen aushalten, wofür alleine die Kraft nicht reicht. Es ist doch kaum auszuhalten.

Wir leben in einer Welt, in der sich Ärztinnen das Leben nehmen, Gesundheitsminister in die höchste Sicherheitsstufe eingruppiert werden und in der Pfarrerinnen Hassmails bekommen, weil in der Kirchengemeinde immer noch Maskenpflicht gilt. Von den anderen Berufen ganz zu schweigen. Wie lange noch? Niemand lebt oder arbeitet gern unter solchen Bedingungen.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 1110111 und 0800 1110222.