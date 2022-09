Gott und die Welt : Warum die Queen auch im Islam einen Platz im Paradies haben sollte

Meinung Der Tod der Queen hat in einigen arabischen sozialen Medien eine große Kontroverse ausgelöst. Denn: Im Islam ist umstritten, ob Nichtmuslime ihren Platz im Paradies haben. Welche Position der Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide vertritt.

Im Jahre 2005 hat der damals noch stellvertretende Chef der terroristischen Organisation al Kaida und inzwischen verstorbene Aiman al-Sawahiri in einer Videobotschaft Queen Elizabeth II. als „einen der ärgsten Feinde des Islams“ bezeichnet. Grund dafür war die Rolle von Elizabeth II. als Oberhaupt der Anglikanischen Kirche. Für solche islamistischen Organisationen gelten alle anderen Religionen und Weltanschauungen als Irrlehren, deren Oberhäupter Erzfeinde Gottes seien. Nur der Islam sei die einzig richtige Botschaft für die gesamte Menschheit. Diese Haltung, die wir in der Theologie als „religiösen Exklusivismus“ bezeichnen, weil sie Gott und das Recht auf Heil nur für die eigene Gruppe vereinnahmt, wird noch bis heute innerhalb des Mainstreams der islamischen Theologie stark vertreten.

Der Gedanke, wonach auch Nichtmuslime Platz im Himmel haben könnten, wird vom Großteil der muslimischen Gelehrten abgelehnt. Auch wenn die Mehrheit der Muslime keineswegs in Queen Elizabeth II. ein Feindbild des Islams sieht, entflammte gestern in einigen arabischen sozialen Medien sofort eine große Kontroverse: Dürfen Muslime um Gnade für eine verstorbene Nichtmuslimin bitten? Die in der islamischen Theologie dominierende Position liefert eine klare Antwort: „Nein!“

Der Koran selbst spricht jedoch eine andere Sprache, eine inklusivistische, und verspricht an mehreren Stellen wie Sure 2:62 und 5:69 neben Muslimen auch Juden, Christen und Angehörigen anderer Religionen die ewige Glückseligkeit. Was wäre das für ein grausames Bild von einem Gott, der Menschen ewige Qual in einer angeblich ewigen Hölle vorbereitet hat, nur weil sie keine Muslime sind? Wie kann man den Glauben an so einen Gott noch rechtfertigen?