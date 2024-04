Kolumne Gott und die Welt Wie haben Sie denn Ostern gefeiert?

Wir Juden feiern kein Ostern. Sowohl Christen als auch Juden feiern zwar Feste in der beginnenden Frühlingszeit, jedoch verschiedene. Was uns verbindet, ist der Glaube, dass Gott jene Macht ist, die zur Befreiung führt. Was uns unterscheidet, ist nicht nur die Rolle von Jesus in diesem Prozess, sondern auch wie wir Zeit rechnen. Ostern und Pessach sind nicht immer termingleich; dieses Jahr feiern wir Pessach vom 23. bis 29. April.