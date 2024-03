Gott und die Welt Begründete Hoffnung durch Ostern

„Jesus Christus starb umsonst.“ Zu diesem Schluss kam Erich Kästner – wohl auch im Blick auf das Verhalten mancher Christinnen und Christen im nationalsozialistischen Unrechtsregime. So bedauert er in einem seiner Gedichte Jesus Christus wegen seines vergeblichen Opfertodes: „Die Menschen wurden nicht gescheit. Am wenigsten die Christenheit … Du hattest sie vergeblich lieb. Du starbst umsonst. Und alles blieb beim Alten.“