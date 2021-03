Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche : Auch Weihbischof Ansgar Puff wird freigestellt

Der Kölner Missbrauchsskandel zieht weitere Kreise: Nachdem Erzbischof Heße und Weihbischof Schwaderlapp um Amtsenthebung gebeten haben, wird jetzt auch Weihbischof Puff vorläufig vom Dienst freigestellt – bis zur Klärung der Vorwürfe. Im Gutachten ist von einer Pflichtverletzung die Rede.

Nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens am Donnerstag hat das Erzbistum Köln jetzt auch Weihbischof Ansgar Puff von seinem Dienst freigestellt. Puff habe den Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki gebeten, ihn vorläufig bis zur Klärung der Umstände zu beurlauben, so das Erzbistum. Ansgar Puff wurde in dem Gutachten namentlich nicht erwähnt, sondern nur unter seiner damaligen Dienstbezeichnung geführt: Seit 2012 bekleidete er unter Kardinal Joachim Meisner für ein Jahr das Amt des Direktors der Hauptabteilung Seelsorge. In dieser Funktion und in dieser Zeit wird ihm im Gutachten des Strafrechtlers Björn Gercke eine Pflichtverletzung vorgworfen. Dabei handelt es um die nicht ausreichend verfolgte Aufklärung eines Missbrauchsfalls.