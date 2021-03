Kommission soll eingesetzt werden : Kardinal Woelki will unabhängige Aufarbeitung von Missbrauch

Köln Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat angekündigt, die weitere Aufarbeitung von Missbrauch in seinem Erzbistum unabhängigen Stellen zu überlassen. Er selbst wolle sich heraushalten.

Künftig solle es eine unabhängige Kommission geben, "die dann auch von außen die Aufarbeitung begleiten und leiten wird", sagte er am Donnerstagabend im Interview der ARD-"Tagesthemen". Zudem wolle das Erzbistum in der kommenden Woche seinen Beraterstab zum sexuellen Missbrauch um eine unabhängige Gruppe erweitern. Künftig solle die Kommission und nicht er als Erzbischof sagen, wie Aufarbeitung zu erfolgen habe und weitergehen solle.

Bereits am Montag hatte das Erzbistum Details zur geplanten Kommission bekannt gegeben. Sie wird demnach mit Betroffenen, Experten aus Wissenschaft, Fachpraxis, Justiz und öffentlicher Verwaltung sowie Kirchenvertretern besetzt. Die Mitglieder würden mehrheitlich vom Land Nordrhein-Westfalen und den Betroffenen benannt. Mit dem Land und dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung , Johannes-Wilhelm Rörig, gebe es bereits Gespräche, so Woelki.

Am Donnerstagvormittag hatten Juristen ein Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln vorgestellt. In 75 der insgesamt 236 ausgewerteten Aktenvorgänge stellte das Team um Strafrechtler Björn Gercke Pflichtverletzungen von Bistumsverantwortlichen fest. Die Amtsträger gingen zum Beispiel einem Verdacht nicht nach oder sanktionierten strafbares Verhalten nicht. In keinem einzigen Fall ging es um Strafvereitelung im strafrechtlichen Sinn.

Zu den Beschuldigten zählen unter anderem der Hamburger Erzbischof Stefan Heße (54), der früher Personalchef und Generalvikar in Köln war, sowie der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp (53), ebenfalls ein ehemaliger Kölner Generalvikar. Beide Würdenträger boten noch am Donnerstag Papst Franziskus ihren Rücktritt an. Sie sind somit die ersten Bischöfe in Deutschland, die wegen des Missbrauchsskandals persönliche Konsequenzen ziehen.