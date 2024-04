„Irrtum“ verziehen? Papst will Gänswein offenbar zum Botschafter ernennen

Die Entscheidung ist, wie in Gänsweins Umfeld zu erfahren war, nach einem Besuch des Erzbischofs bei Franziskus anlässlich des Todestags von Papst Benedikt XVI. zur Jahreswende gefallen. Damals kam er gemeinsam mit den Frauen, die den emeritierten Papst aus Deutschland an seinem vatikanischen Alterssitz bis zum Tod am Silvestertag 2022 betreuten, wieder in den Vatikan.