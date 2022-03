Mit Bezos‘ Raketensystem : US-Komiker Pete Davidson fliegt ins All

Pete Davidson im Dezember 2021. Foto: AFP/SAMUEL CORUM

Van Horn Kim Kardashians Ex Kanye West hätte wohl nichts dagegen, Pete Davidson auf den Mond schießen zu dürfen. Immerhin, der Komiker kommt dem Erdtrabanten in Kürze schon sehr nah: Er fliegt mit der „New Shepard“ ins All.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 28-jährige US-Komiker soll mit dem Raketensystem von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Kurz-Ausflug ins All unternehmen. Davidson werde am 23. März gemeinsam mit fünf anderen Passagieren an Bord der „New Shepard“ an einem rund zehnminütigen Flug in den Weltraum teilnehmen, teilte Bezos' Firma Blue Origin am Montag mit. Neben Davidson seien auch die Unternehmer Marty Allen, Jim Kitchen, George Nield sowie Sharon und Marc Hagle dabei.

Es wäre bereits der vierte bemannte All-Ausflug von Blue Origin: Beim ersten im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Beim zweiten im Oktober 2021 war der 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner dabei, der mit seiner Rolle als „Captain Kirk“ in „Star Trek“ weltberühmt wurde. Am dritten Flug im Dezember nahmen unter anderem die Tochter des ersten US-Amerikaners im All, Laura Shepard Churchley, und der TV-Moderator Michael Strahan teil.

Das Raketensystem „New Shepard“ fliegt weitgehend automatisiert. Die während des Fluges von der Rakete abgetrennte Kapsel erreicht eine Höhe von rund 100 Kilometern über der Erde, zeitweise mit Schwerelosigkeit, bevor das wiederverwendbare Objekt abgebremst von großen Fallschirmen wieder landet. Der Internationale Luftfahrtverband und viele andere Experten sehen 100 Kilometer über der Erde als Grenze zum Weltraum an, es gibt jedoch keine verbindliche internationale Regelung. Kritiker werfen Bezos und Blue Origin vor, das Geschäft mit dem Weltraumtourismus weitgehend ohne wissenschaftliche Forschungsinteressen zum Wohl der Menschheit und ohne Rücksicht auf das Klima voranzutreiben.

Komiker Davidson ist in den USA vor allem durch seine Auftritte in der Comedy-Show „Saturday Night Live“ berühmt geworden, hatte aber auch schon mehrere Auftritte in Serien und Filmen wie zum Beispiel in dem 2020 veröffentlichten Film „The King of Staten Island“, der auf seinem Leben basiert. Auch privat sorgt Davidson immer wieder für Schlagzeilen: Nachdem er 2018 zeitweise mit der Sängerin Ariana Grande verlobt war, zeigt er sich seit einigen Monaten immer wieder an der Seite von TV-Sternchen Kim Kardashian. Aufsehen erregte unter anderem eine Szene im neuesten Musikvideo von Kardashians frisch geschiedenem Ehemann Kanye West, in dem er einen Davidson-Doppelgänger aus Knetgummi lebendig begräbt.

Ob Davidson für sein All-Ticket bezahlen musste oder auf Einladung von Bezos fliegt, teilte Blue Origin zunächst nicht mit.

(felt/dpa)