„Ich habe gedacht, es war Stress“ : Kurt Krömer spricht über Depressionen - und unangenehme Talkshow-Gäste

Kurt Krömer. Foto: obs/Daniel Porsdorf

Düsseldorf Der deutsche Komiker Kurt Krömer gehört seit vielen Jahren fest zur deutschen Fernsehlandschaft. In einem neuen Interview sprach Krömer nicht nur über unangenehme Gäste seiner aktuellen Sendung „Chez Krömer“, sondern auch über seine Depressionen.

Bereits 2003 bekam Kurt Krömer mit der „Kurt Krömer Show“ seine eigene Sendung im rbb Fernsehen. Es folgten weitere Talk- und Late Night-Shows, die Auszeichnung mit dem Adolf Grimme Preis und seit 2019 die Talkshow „Chez Krömer“. Über fehlenden beruflichen Erfolg konnte sich der Berliner Komiker folglich nicht beschweren. Über die private Person Alexander Bojcan, wie der Komiker mit bürgerlichem Namen heißt, war bis dahin wenig bekannt. Das änderte sich im März 2021, als er in seiner Sendung „Chez Krömer“ mit Torsten Sträter, der selbst an der Krankheit leidet, ganz offen über seine Depressionen sprach. Im Podcast „Hotel Matze“ mit Matze Hielscher nannte Krömer vor kurzem weitere Details zu seiner Krankheit. Das Interview ist auch auf Youtube zu finden.

„Ich habe immer gedacht, es ist Stress“

Krömer wusste demnach lange Zeit nicht, dass er an der Krankheit Depression leide. Über zwei Jahre lang habe er sich auf eine wahre Ärzte-Odysee begeben, um eine Diagnose für seine Symptome zu erhalten. „Ich habe die letzten Tage, Wochen, nur noch gelegen.“ Seine Gedanken zu der Zeit beschreibt er folgendermaßen: „Morgens aufstehen und denken, wann wird es wieder dunkel, dass ich mich wieder hinlegen kann.“ Doch die Ärzte hätten nichts finden können. Krömer begann, an der Kompetenz der Ärzte zu zweifeln, denn er war sich sicher, „da muss irgendwas sein“.

Seine Freunde hätten zwar gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimme, aber keiner habe es zu deuten gewusst. Auf die Idee, dass eine Depression dahinter stecken könne, sei Krömer aber nicht gekommen: „Ich hab immer gedacht, es ist Stress“. Auch eine verkorkste Kindheit oder ein „Kinder-Burnout“ kamen für den alleinerziehenden Vater als Ursache in Frage. Ein Psychiater stellte schließlich die Diagnose: Schwere Depression. Das habe für ihn ein sofortiger Klinikaufenthalt und eine tägliche Therapie bedeutet. Für Krömer war die Diagnose eine Erlösung: „Ich habe mich nach langer Zeit mal wieder gefreut. Ich musste anfangen zu weinen. Die Reise hat jetzt ein Ende. Ich habe eine Diagnose und weiß, wohin ich muss“. Zu Beginn habe er in der Klinik allerdings das Gefühl gehabt, dass alle um ihn herum nur spielen, dass er krank sei. Erst nach der ersten Woche habe es „Klick“ gemacht und er habe gemerkt: „Ich bin hier genau richtig“.

Überwältigende Reaktionen

Nachdem Krömer öffentlich in seiner Sendung über seine Depressionen gesprochen hatte, erwartete ihn „eine Lawine an Reaktionen“. „Ich hab ungelogen bestimmt zehntausende Nachrichten bekommen.“ Die Reaktionen seien übewiegend positiv gewesen. Die Leute hätten sich bedankt, dass über das Tabuthema gesprochen wird. Krömer zeigte sich davon überrascht: „Dass das so ein Tabu ist, das hätte ich vorher nicht gedacht.“ Dabei hatte er demnach selbst lange die Einstellung, dass er nicht darüber reden darf, wie schlecht es ihm geht. „Ich hab doch genug Kohle. Ich hab ein großes Haus. Ich darf mich nicht beschweren. Ich bin der letzte, der sagen darf, mir gehts nicht gut“. Erst letztes Jahr habe er offen über seine Krankheit reden können.

Über seine Erfahrungen mit der Krankheit hat er auch ein Buch mit dem Titel „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression“ geschrieben. Dieses erscheint am 10. März 2022. Im Interview mit Matze Hielscher thematisierte er aber auch die Gäste seiner Talkshow „Chez Krömer“.

„Da hätte ich zutreten können“

Bereits fünf Staffeln der Talkshow „Chez Krömer“ wurden ausgestrahlt. Das Konzept der Sendung: Krömer lädt sich entweder einen „Freund oder Feind“ zum „Verhör“ ein. Neben Politikern wie Kevin Kühnert und Philipp Amthor waren auch andere bekannte Persönlichkeiten wie etwa der Handballer Stefan Kretzschmar zu Gast. Krömer selbst „liebt und hasst“ das Format. In bleibender Erinnerung sei ihm die Folge mit dem Grünen-Politiker Boris Palmer geblieben. „Mich hat der so angepisst. Da hätte ich zutreten können“, äußert sich Krömer über Palmers Antworten. Im Nachhinein gibt Krömer sich selbstkritisch. Er habe Palmer zu wenig „rangenommen“ und einige Steilvorlagen versäumt. Selbst Freunde hätten ihm gesagt, dass er unaufmerksam gewesen sei. Bei der Sendung mit der ehemaligen AfD-Politikerin Frauke Petry wollte er alles wieder gut machen. „Die Sendung war besser, bissiger. Ich habe keinen Ball versäumt“. Tief schockiert zeigte sich Krömer über die ehemalige CDU- und heutige AfD-Politikerin Erika Steinbach, die rassistische Äußerungen tätigte: „Ich habe richtig gezittert. Ich fand diese Aussagen so unterirrdisch. Wie ein Mensch so kalt sein kann, so voller Hass, dass das so egal ist“.

Werbefläche für Nationalsozialisten?

Dass der Komiker Menschen mit solchen Einstellungen in seine Sendung einlädt, sorgt auch für Kritik. Der Vorwurf: Er würde unter anderem Nationalsozialisten eine Werbefläche bieten. Für Krömer ist ein Ausschluss von unangenehmen Ansichten, wie die der AfD, aber keine Lösung. „Ich will wissen, was die denken, was die vorhaben.“ Wichtig dabei sei, kritische Fragen zu stellen. Solch Positionen einfach kommentarlos stehen zu lassen, sei keine Option.