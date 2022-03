„Stimmen Sie diesem Kampf zu?“ : Elon Musk fordert Wladimir Putin zum Zweikampf

San Fransisco Elon Musk ist bekannt dafür, mit seinen Tweets weltweit Aufmerksamkeit zu erregen. Dieses Mal legt er sich sogar mit einem der mächtigsten Männer der Welt an: Er fordert Wladimir Putin zum Zweikampf.

Tesla-Chef Elon Musk hat sich schon vor Tagen in den Ukraine-Krieg eingemischt: Der Milliardär hat der Ukraine seine Starlink-Internet-Satelliten zur Verfügung gestellt. Am Montag geht er einen Schritt weiter und wird persönlich: In einem Tweet bei Twitter fordert er den russischen Präsidenten zu einem Zweikampf heraus.

I hereby challenge Владимир Путин to single combat Stakes are Україна

Wirtschaftliche Nachrichten zum Tesla-Chef gibt es aber auch: Der US-Autobauer will rund zwei Wochen nach der Genehmigung seines neuen Werkes in Grünheide bei Berlin die ersten Autos ausliefern. Dies ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Montag für den 22. März vorgesehen. Bei einer Veranstaltung in Grünheide sollen demnach die ersten Kunden die Tesla-Autos erhalten. Dazu wird voraussichtlich auch Konzernchef Elon Musk erwartet. Eine Eröffnungsfeier soll für Mitarbeiter vorgesehen sein. Die Informationsplattform „Teslarati“ berichtete am Sonntag über die Lieferpläne. Der „Tagesspiegel“ hatte Anfang März berichtet, dass für den 22. März eine Eröffnungsfeier geplant ist.