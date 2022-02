„jeen-yuhs“ bei Netflix : Wie Kanye West wurde, wer er ist

Düsseldorf Die dreiteilige Dokumentation „jeen-yuhs“ zeigt den Werdegang eines der größten und umstrittensten Rappers der Gegenwart. Sie ist ab 16. Februar bei Netflix zu sehen.

Neuere Musikdokumentationen neigen dazu, das Leben der Porträtierten in Echtzeit abzubilden. Das Publikum ist dabei, wenn die Familie von Billie Eilish in der heimischen Küche diskutiert und Essen zubereitet. Es belauscht die Beatles, während sie sich im Gesprächstherapie-Szenario zusammenzuraufen versuchen. Man spielt Mäuschen, man schaut und staunt über so viel Alltäglichkeit und wartet doch stets auf einen Vorschein von Genialität, auf die glorreichen Momente, von denen man später erzählen kann. Jenen etwa, in dem Paul McCartney aus dem Nichts den Song „Get Back“ erschafft.

Die Dokumentation über Kanye West , die ab 16. Februar bei Netflix zu sehen ist, fügt sich nahtlos in diese Reihe. Sie heißt „jeen-yuhs“, was ein Spiel mit dem englischen Wort für Genie ist, und beginnt im Jahr 1995, als der 19 Jahre alte Kanye West noch mit seiner Gruppe The Go Getters auftrat. Er hatte damals einen Kumpel, der als Stand Up Comedian erfolgreich war. Dieser Clarence Simmons sattelte schließlich auf Regisseur um und nannte sich fortan Coodie, und mit seinem Kompagnon Chike schwirrte er immer um Kanye West herum.

Kanye West wird zunächst für die Beats berühmt, die er für andere Künstler produziert. Sein prominentester Kunde ist Jay-Z. Großartig sind die Szenen, in den Kanye West nach seinem Umzug nach New York Jay-Zs Hauptquartier betritt, in mehreren Büros die CD „The Blueprint“ einlegt und zu den Songs rappt, während die Angestellten weiter tippen und telefonieren. Auf einer Party der Plattenfirma darf er kurz an Jay-Z vorbeidefilieren und ihm die Hand geben. Er blickt danach in die Kamera, als wisse er, dass der Moment schon noch kommen werde, in dem man sich auf Augenhöhe wiederbegegnet. In einer anderen Szene sitzt er backstage mit dem Rapper Moser Def. Mos Def rappt ein bisschen in die Kamera, cool, sicher und gut. Dann ist Kanye West dran, und er rappt den Meister an die Wand, er legt sein Herz in die Verse, er wirft alles hinein. Als West fertig ist, schüttelt Mos Def anerkennend den Kopf und sagt: „Shit.“ Der Schmetterling verlässt das Verpuppungsstadium.