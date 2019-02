„Tatort“-Nachlese: Zwei übergroße Egos in Göttingen

Göttingen Am Sonntag ermittelte Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) im NDR-„Tatort“ mit ihrer neuen Partnerin Anais Schmitz (Florence Kasumba).

Was war spannend? Das Zusammentreffen dieses so ungleichen neuen Ermittler-Duos. Lindholm und Schmitz rasseln direkt so richtig aneinander: Lindholm hält Schmitz für die Putzfrau am Tatort und bedient damit jedes Alltagsrassismus-Klischee, Schmitz schallert Lindholm eine, als es ihr zu bunt wird. „Mangelnde Impuskontrolle“, sagt Schmitz selbst dazu. Da sind zwei Ermittlerinnen am Werk, die es gewohnt sind, den Takt anzugeben. Die übergroße Egos haben, was bei Männern und Frauen gleichermaßen ein ziemliches Problem ist.