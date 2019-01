Deutscher Fernsehpreis 2019 : Albrecht Schuch und Vicky Krieps als beste Schauspieler ausgezeichnet

Die Gewinner des Abends: Vicky Krieps und Albrecht Schuch. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Großer Bahnhof beim Deutschen Fernsehpreis 2019 in Düsseldorf. Am Donnerstagabend wurden in der Landeshauptstadt die begehrten Auszeichnungen verliehen. Großen Grund zur Freude hatten Albrecht Schuch und Vicky Krieps.

Am Donnerstagabend ist in Düsseldorf der Deutsche Fernsehpreis vergeben worden. Den Ehrenpreis der Stifter erhielt Jürgen von der Lippe. „Ich fände es spaßig, wenn die das nächste Mal drei Anwärter miteinander konkurrieren lassen“, sagte der 70-Jährige am Rande des roten Teppichs. Die Gala in den Düsseldorfer Rheinterrassen moderierten Steffen Hallaschka und Barbara Schöneberger.

Beide eröffneten den Abend mit einer Parodie des Queen-Hits „Bohemian Rhapsody“ – einer Rheinterrassen-Rhapsodie. Und feierten sich und die deutsche Fernsehbranche, wie sich das für einen solchen Abend gehört, erst einmal gehörig selbst. Schließlich, so Schöneberger, gebe es den Fernsehpreis noch – anders als etwa die Informationstechnikmesse Cebit oder den Musikpreis Echo. Warum die Moderatoren bei ihrer Eröffnungs-Show künstlichen Bärte und hervorstehenden Plastik-Zähne trugen, um an Queen-Sänger Freddie Mercury zu erinnern, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Eine Hommage jedenfalls sieht anders aus.

Ähnlich wie bei jeder guten Abiturfeier fiel kurz darauf erst einmal der Ton aus – während einer Live-Schalte nach Atlanta, wo sich das Team der American Football-Sendung „ranNFL“ über den Preis für die beste Sportberichterstattung freute. Den ersten Szenenapplaus bekam ZDF-Moderator Claus Kleber, als er bei seiner Anmoderation des Preises für die besten Auslandsreporter mit Gendersternchen-Poster darauf hinwies, dass ja auch Frauen nominiert seien. Passenderweise gewann dann auch Antonia Rados für „Jemens langsamer Tod“ (n-tv).

Foto: dpa/Henning Kaiser 45 Bilder Stars beim Deutschen Fernsehpreis 2019 in Düsseldorf.

Schauspieler Uwe Ochsenknecht, der den Preis für die besten Schauspieler vergeben durfte, hatte sich am roten Teppich darüber gewundert, dass ausgerechnet diese Gala nicht live im Fernsehen, sondern nur im Stream übertragen wurde: „Ich verstehe das nicht.“ Auf der Bühne ließ er sich von dieser Irritation aber nichts mehr anmerken. Prämiert wurde Albrecht Schuch für gleich drei Produktionen, unter anderem „Der Polizist und das Mädchen“ (ZDF).

Als beste Schauspielerin gewann Vicky Krieps („Das Boot“) für ihre Darstellung einer jungen Frau, die 1942 in La Rochelle als Übersetzerin für das nationalsozialistische Regime arbeitet – bis sie durch den Kontakt mit der französischen Résistance in einen Gewissenskonflikt gerät.