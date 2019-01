Offizielle Bewerbung: Wuppertal will „Tatort“-Stadt werden

Wuppertal Wuppertal macht Ernst und will Dortmund als Kulisse für die ARD-Krimireihe „Tatort“ beerben. Zuletzt hatte es Streit um den Dortmunder „Tatort“ gegeben.

Wuppertal habe hervorragendes Potenzial als Drehort in der Riege der „Tatort“-Städte. Die Schwebebahn-Stadt habe ein unverwechselbares Profil und sei in den vergangenen Jahren schon häufig Drehort für Filmproduktionen gewesen. So seien die letzten Szenen des Films „Werk ohne Autor“ von Florian von Donnersmarck in Wuppertal gedreht worden.