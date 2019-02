Maybrit Illner zu Grenzwerten und Fahrverboten : "Die Erde ist doch eine Scheibe ..."

Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen über Grenzwerte, Fahrverbote und Tempolimits. Foto: Screenshot ZDF

Düsseldorf "Fahrverbot und Tempolimit – muss Deutschland runter vom Gas?" wollte Maybrit Illner am Donnerstagabend im ZDF von ihren Gästen wissen. Die streiten laut und ärgerlich. Eine klare Antwort bekommt sie allerdings nicht.

Darum ging’s

Die ersten Fahrverbote für Diesel sind verhängt. Millionen Diesel-Besitzer sind verärgert, auch über den Wertverlust ihrer Autos. Regierungsberater denken über einen 50-Cent-Aufschlag auf den Liter Benzin nach, über eine Quote für Elektroautos und ein Tempolimit. Der Verkehrsminister will davon nichts wissen. Brechen dennoch bald für alle Autofahrer harte Zeiten an? Maybrit Illner wirft ihren Gästen eine Menge Fragen auf den Tisch. Zwei Politiker, eine Medizinerin, eine Journalistin, ein Diesel-Demonstrant und ein Vertreter der Autoindustrie sollen Lösungswege aufzeigen.

Darum ging’s wirklich

Von Lösungsansätzen und einem Ausweg aus dem Diesel-Dilemma ist die Runde weit entfernt. Vor allem demonstrieren die Gäste, dass sie sich über fast nichts einig sind.

Die Gäste

Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister, CSU

Claudia Traidl-Hoffmann, Umweltmedizinerin

Robert Habeck, Bündnis90/Grüne

Bernhard Mattes, Verband der Automobilindustrie

Cerstin Gammelin, Wirtschaftspolitik-Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung

Ioannis Sakkaros, Kfz-Mechatroniker bei Porsche, Pro-Diesel-Demonstrant und IG-Metall-Mitglied

Frontverlauf

„Die Bürger müssen jetzt ausbaden, was die Politik und die Autoindustrie verschlafen hat“, beschwert sich Ioannis Sakkaros. Der Organisator der Gelbwesten-Proteste in Stuttgart hat bei Maybrit Illner am Abend das erste Wort. Er selbst „schafft bei Porsche“ und kritisiert mit seinem Vorwurf gleich zwei Gesprächspartner des Abends: Andreas Scheuer (CSU) und Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Die beiden Herren wollen keinerlei Schuld einräumen, unterstützen einander dafür hartnäckig nickend wenn sie ihre jeweiligen Positionen verteidigen.

Scheuer zeichnet die Zukunft schön: Er verspricht eine “Mobilität der Zukunft, die begeistert und fasziniert.” Später betont der Minister: “Saubere Luft und Mobilität sind kein Widerspruch”. Und der CSU-Politiker freut sich über die verbesserte Schadstoffbelastung: „Der Trend ist positiv, nämlich, dass die Werte runtergehen.” Den Hinweis, dass die Diesel-Abgasbelastung laut Umweltbundesamt in vielen Städten zu hoch ist, quittiert Scheuer mit Kritik am Ort der Messstationen für Stickstoffdioxid-Belastung (NO2), etwa in Stuttgart. „Wenn man sich selber kasteien will, dann muss man es so machen wie in Stuttgart.“

Bernhard Mattes verspricht, dass Hardware-Nachrüstungen bald umgesetzt werden könnten, nachdem Scheuers Ministerium nun das gesetzliche Regelwerk dafür geschaffen habe. Journalistin Gammelin regt sich auf: Das dauere dann noch mal zwei, drei Jahre und dann sei die Lebensdauer der betroffenen Autos auch bald erschöpft. Unterdessen verunsichere man die Bürger mit endlosem Infragestellen von Grenzwerten und Diskussionen über Tempolimits und Verbote.

Robert Habeck gibt Dieselfahrer Sakkaros recht: “Die schwächsten werden hängen gelassen”, wettert der Grüne und wirft der Autoindustrie vor, den Nachrüster-Firmen die notwendigen technischen Informationen vorzuenthalten, vor allem weil sie lieber mehr neue Autos verkaufen wollten. Mattes bestreitet das: Es würden Gespräche geführt und man stehe “überhaupt nicht auf der Bremse”. Scheuer nickt auch dazu und schwenkt um, es dürfe jetzt nicht alles in einen Topf geworfen werden: Messungen, Grenzwerte und Fahrverbote stünden auf einem anderem Blatt Papier als die Manipulationen der Autoindustrie. Auch wenn unstrittig sei, dass die Autoindustrie schneller hätte reagieren müssen.

Das bringt Habeck erst recht in Rage. “Die Behauptung, es gebe keinen Zusammenhang zwischen dem Betrug der deutschen Automobilhersteller und der Stickstoffdioxid-Debatte ist falsch und fachlich nicht zu hinterlegen.”, sagt der Grüne, der außerdem „skandalös“ nennt, dass nun jene, die betrogen hätten (die Autohersteller) auch noch von der Regierung belohnt würden, indem sie die Bürger dazu aufrufe neue Autos zu kaufen. Als Umweltminister in Kiel habe er Fahrverbote vor allem deshalb nicht verhindern können, weil bei den Messwerten betrogen worden sei.

Gemeinsamen Boden findet die Runde auch beim Thema Grenzwerte nicht. Dazu ob nun die zulässigen 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter zu niedrig, korrekt oder aus der Luft gegriffen sind will Scheuer sich nicht festlegen. Er kündigt gleichwohl an, bei der EU weiter auf eine Überprüfung der NO2-Grenzwerte zu dringen. „Dieser Wert ist politisch, ideologisch festgelegt”, meint Scheuer. Aber er müsse “auch technisch machbar sein, und jetzt stellen wir fest, dass es im Alltag Probleme gibt.“

Gut 100 Lungenfachärzte hatten den Sinn der Grenzwerte bezweifelt, dafür aber viel Widerspruch von Fachkollegen geerntet. Eine von ihnen ist Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann, die der Runde erklärt: “Die Dosis macht das Gift, viel Schadstoff macht viel Schaden.” 100 Lungenfachärzte seien “relativ wenige”, wenn man bedenke, dass es von dieser Zunft 4000 im Lande gebe. Hinzu kämen Kinderärzte und andere Mediziner, die sich auf 70.000 Studien bezögen, die belegten, dass Schadstoffe negative Folgen für die Gesundheit hätten. Zu behaupten, dass Schadstoffe nicht krank machen klingt für sie “ähnlich, wie wenn jemand jetzt rausfindet: Die Erde ist doch eine Scheibe und keine Kugel.“