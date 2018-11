„Tatort“-Kommissarinnen: Weibliche Unterstützung für Ermittlerin Charlotte Lindholm

Hamburg Verstärkung für „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler: Sie ermittelt in ihrem nächsten Fall erstmals an der Seite einer neuen Kollegin.

Kommissarin Anaïs Schmitz wird in „Das verschwundene Kind“ von der in Uganda geborenen Schauspielerin Florence Kasumba gespielt, wie der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das Duo werde auch in den kommenden Folgen auf Verbrecherjagd gehen.